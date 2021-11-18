Машкова покинула пост замминистра спорта России из-за нарушения должностных обязанностей

Ксения Машкова оставила должность в Министерстве спорта России. Распоряжение о ее увольнении подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Замминистра спорта, судя по документу, опубликованному на сайте правовой информации, нарушила должностные обязанности.

«Освободить Машкову Ксению Викторовну от должности статс-секретаря — заместителя министра спорта РФ в связи с однократным грубым нарушением должностных обязанностей, предусмотренным подпунктом "а" пункта 3 части 1 статьи 37 федерального закона "О государственной гражданской службе РФ"», — говорится в распоряжении.

Нарушенный подпункт подразумевает прогул или отсутствие на рабочем месте без уважительной причины. Машкова занимала пост замминистра спорта с 2020 года.