Президент России напомнил, что пандемия COVID-19 еще не побеждена

Несмотря на принятые меры, пандемия коронавирусной инфекции еще не побеждена, заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что не получится отгородиться от коронавируса в отдельно взятой стране. Он призвал объединить усилия в борьбе с опасным заболеванием на равной основе.

«Пандемия далеко не побеждена, вероятны риски распространения новых волн инфекции», — объяснил глава государства в рамках совещания по социальным вопросам на расширенном заседании коллегии в МИД.

Вакцинация — один из наиболее эффективных способов формирования иммунитета к коронавирусной инфекции. В России данная процедура проводится с использованием препаратов отечественного производства, подтвердивших свою безопасность результатами проведенных исследований.