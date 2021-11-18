Президент и глава МИД Литвы поссорились из-за переговоров Меркель с Лукашенко

Президент Литвы Гитанас Науседа обвинил главу МИД Габриэлюса Ландсбергиса в попытке навредить имиджу республики. Так он прокомментировал заявление литовского министра о недопустимости переговоров с Белоруссией по поводу миграционного кризиса на границе с Польшей.

Накануне белорусский президент Александр Лукашенко провел два телефонных разговора с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Стороны договорились обсудить проблему вместе с другими членами ЕС, а также определить круг лиц, которые немедленно вступят в диалог по этому вопросу.

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Глава литовского МИД назвал опасным прецедентом переговоры с Минском, который, по его мнению, не сможет придерживаться достигнутых договоренностей.

«Де-факто переговоры уже идут. Это опасный путь, потому что, ведя переговоры, вы находитесь на одной странице и говорите правовым языком», — заявил он.

Это заявление не понравилось президенту Литвы Науседе, который посчитал диалог Лукашенко и Меркель полезным. Он раскритиковал министра за его «длинный язык», подчеркнув, что с Минском «надо разговаривать».

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Литовский лидер напомнил, что по конституции именно президент республики определяет внешнюю политику вместе с правительством. В этой связи слова Ландсбергиса в СМИ лишь вредят имиджу страны. А потому, если у главы МИД есть какие-то претензии к внешнеполитическому курсу республики, то решать разногласия нужно напрямую, а не через прессу.

Ранее литовское правительство в лице премьера Ингриды Шимоните и главы МИД заявило, что не признает результаты выборов президента Белоруссии, которые состоялись в августе 2020 года, равно как и легитимность Лукашенко в должности главы государства.