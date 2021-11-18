Архангельский депутат Дятлов назвал преждевременными изменения в лесном законодательстве

Россию с 1 января 2022 года ждут изменения в лесном законодательстве. Однако, несмотря на приближающийся срок, остаются неготовыми некоторые подзаконные акты. На это обратил внимание заместитель председателя Архангельского областного собрания Александр Дятлов.

Вступающие в силу изменения предусматривают цифровизацию лесных отношений, создание и модернизацию информационных систем. Прослеживаемость древесины планируется обеспечить за счет введения электронного сопроводительного документа и регистрации в Единой государственной информационной системе Учета древесины (ЛесЕГАИС).

При этом, согласно обращению депутата в Минприроды России, вызывает озабоченность тот факт, что часть подзаконных актов, призванные установить новые положения, до сих пор не приняты. В частности, к таким документам относятся порядок определения характеристик и учета древесины, а также форма и состав электронного сопроводительного документа. Более того, до сих пор не разработан и не протестирован новый функционал ЛесЕГАИС, который предназначен для обеспечения функционирования новой системы. Данная ситуация грозит остановкой лесного комплекса в России с 1 января.

Дятлов попросил ведомство рассмотреть ход и сроки принятия подзаконных актов и в случае необходимости предложить внесение изменений в Федеральный закон № 3-ФЗ.

Закон о модернизации единой государственной информационной системы учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС) подписал в феврале 2021 года президент России Владимир Путин. Документ призван декриминализировать лесную отрасль.