Лукашенко призвал Меркель создать гуманитарный коридор для беженцев на границе ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал предложение исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангеле Меркель насчет беженцев на польско-белорусской границе.

Как сообщила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, сейчас на территории республики находятся около семи тысяч беженцев, две тысячи из них — в так называемом стихийном лагере непосредственно на границе. Это люди, которых Польша пыталась выкинуть за свои пределы после того, как беженцы уже туда пришли, пояснила она.

По мнению белорусского лидера, Европейский союз должен создать гуманитарный коридор для 2 тыс. беженцев, которые находятся в лагере. В свою очередь Минск обязуется содействовать остальным 5 тысячам вернуться на родину.

﻿«Как видите, даже уже на сегодняшний день мы свои обязательства выполняем! Да, к сожалению, только около 400 беженцев согласились вернуться на родину. Всего, если быть точными, в самолете, который улетел сегодня — 374 пассажира, преимущественно граждане Ирака», — добавила Эйсмонт.

Ранее стало известно, что находящиеся на белорусской территории мигранты предприняли попытку пересечь проходящую по реке Буг границу Польши на лодке. Об этом заявил пресс-секретарь Надбужаньского отделения пограничной охраны Дариуш Сеницкий.