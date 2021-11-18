Звезда фильма «Ночной дозор» Игорь Савочкин скончался в больнице

Ушел из жизни знаменитый российский актер Игорь Савочкин, ему было 58 лет. Незадолго до этого его госпитализировали с жалобами на сильную боль в области спины.

Сообщалось, что в больнице артист чувствовал себя нормально, однако оставался под наблюдением врачей. Причина смерти Савочкина пока не сообщается.

На счету Игоря Савочкина 99 проектов на телевидении и в кино. Он снялся в таких фильмах, как «Ночной дозор», «Левиафан», «Любовь под прикрытием», сериалах «Домашний арест», «Метод», «Крик совы» и многих других картинах.