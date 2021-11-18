В Новосибирске по подозрению в хищении задержан депутат Заксобрания Глеб Поповцев

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении депутата Заксобрания Новосибирской области Глеба Поповцева. Народный избранник обвиняется в мошенничестве, передает «Ъ».

«Возбуждено уголовное дело в отношении депутата регионального законодательного собрания 50-летнего Глеба Поповцева по ст. 159 УК РФ», — приводит слова источника, знакомого с ходом следствия, ТАСС.

По данным следователей, народный избранник оформил на должность своего помощника подставное лицо, а зарплату забирал себе. Ущерб оценивается в 500 тыс. рублей. Суд изберет меру пресечения уже в эту пятницу, 19 ноября.

Глеб Поповцев является членом партии «Единая Россия». Дважды был избран в состав регионального Заксобрания. Является членом комитета по по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, состоит в комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции.