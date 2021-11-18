Задержанного по подозрению в педофилии приморского депутата Самсонова госпитализировали

Депутата от партии КПРФ Артема Самсонова, который был задержан по подозрению в педофилии, доставили в больницу.

Мужчину привезли туда на карете скорой помощи. Известно, что Самсонов не мог передвигаться самостоятельно и находился в кресле-каталке. Парламентарию стало плохо в зале суда во время избрания ему меры пресечения. В настоящее время он находится в медицинском учреждении под присмотром врачей.

Депутат был задержан после опроса свидетелей. Следствие полагает, что мужчина показал 11-летнему ребенку секс-игрушку и рассказал, как ее использовать. Самсонова также подозревают в других действиях сексуального характера.