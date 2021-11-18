Геноцид россиян. Пригожин охарактеризовал действия инициаторов задержания 33 граждан РФ в Минске

Предприниматель Евгений Пригожин расценил попытку похищения 33 граждан РФ в Белоруссии как геноцид русскоязычного народа. Бизнесмен дал такой комментарий после публикации Bellingcat (признан иноагентом в России) о данном инциденте.

Пригожин отреагировал на опубликованные накануне две части расследования Bellingcat и The Insider (оба СМИ включены в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) о захвате 33 россиян летом прошлого года в Минске. Бизнесмен сравнил статью со сведениями, которые привел президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей. По словам Пригожина, если у главы ФЗНЦ была связка ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) и ЦРУ, с которых «нечего взять», поскольку они являются основой терроризма во всем мире, то расследование Bellingcat подтверждает сотрудничество украинских властей со спецслужбами США.

Бизнесмен отметил, что кроме недостоверных публикаций на сайте «Миротворец» нет оснований считать российских граждан преступниками.

«Значит, не было основания для их задержания. Единственное, что им вменяется, это то, что они противодействовали унижению и геноциду россиян. По моему мнению, преступные действия со стороны другого государства должны приводить к симметричному ответу», — приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Предприниматель счел целесообразным привлечь юристов и экспертов для расследования этнических причин и установления виновников геноцида русскоязычного населения на Украине. Пригожин отметил, что в состав виновников войдут не только украинские националисты, но и некоторые страны, а также деятели Евросоюза и США.

Юридическая служба «Конкорда» добавила, что рассмотрит предложения по внесению изменений в российское законодательство для решения этой проблемы. Отправлять их можно в группу пресс-службы компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте».

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации