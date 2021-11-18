Задержка с сертификацией российского газопровода «Северный поток – 2», которая так образовала Украину, привела к тому, что газ на европейских газовых рынках опять начал дорожать, и это в конце концов ударит по простым украинцам.

Об этом рассказал бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров, выступая в эфире телеканала «Россия 1».

Украинского гостя удивила та эйфория, которая охватила Киев в связи с задержкой сертификации нового российско-немецкого газопровода.

«Они радуются. Только не пойму, чему, — заявил эксперт. — Хорошо, "Северный поток – 2" не запустят ближайшие полгода, как вы думаете, в этих политических условиях, неужели Россия скажет – "да, мы проиграли, давайте качать газ через Украину в Европу", будет такое? Нет, не будет».

Кроме того, из-за задержки с запуском «Северного потока – 2», цены на газ на европейских спотовых рынках продолжат расти, а Украина покупает газ именно на спотовых рынках. Выходит, что из-за того, что запуск «Северного потока – 2» был отложен, украинцам придется больше платить за газ.

Федеральное агентство новостей /

Таким образом, совершенно непонятно, чему так радуются на Украине, подчеркнул эксперт. Ведь очередная «перемога» Киева оборачивается для страны полной «зрадой».

«Там эйфория, говорят – "все, мы почти всех победили". Только мы победили странно. Мы как бы победили, но стали беднее. Кто выигрывает от этого всего? Они там думают, что ведут войну. Вы за кого ведете войну? Вы ведете войну в интересах американцев, которые не хотят запуска "Северного потока-2", для того, чтобы сохранить высокие цены на европейском рынке и, как следствие, на мировых рынках – для того, чтобы продавать свой газ по 2 тысячи долларов», — объяснил Килинкаров.

Украинцы, по его словам, не получат ничего от тех сверхприбылей, которые заработают американцы, продавая дорогой газ, ведь у них нет там доли. Хотя Киеву следовало бы действовать, исходя из интересов Украины, а не других стран, заключил политолог.