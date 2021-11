Американец с украинскими корнями займет пост в Белом доме

Президент США Джозеф Байден собирается назначить на пост замглавы Департамента внутренней безопасности (Department of Homeland Security) США американца с украинскими корнями. Речь идет о Дмитрии Кузнесове – физике-теоретике, который до этого работал в Департаменте энергетики (U.S. Department of Energy).

На сайте Белого дома сказано, что Кузнесов является автором множества благотворительных программ. В свое время он работал преподавателем в Университете штата Мичиган и Йельском университете. На новой должности гражданин Соединенных Штатов будет отвечать за технологии и науку.

В его официальной биографии нет данных о месте рождения, однако журналистам удалось отыскать информацию об отце Дмитрия – Никите Кузнесове. После начала Второй мировой войны уроженец Харькова оказался в трудовом лагере на территории оккупированной Чехословакии, а когда советские войска освободили ее, бежал вместе с матерью в Германию.

В США Никита Кузнесов приехал в 1950 году, решив посвятить себя науке. Мужчина скончался в Калифорнии в 2005 году.