Крушение малайзийского Boeing-777 в Донбассе было наиболее выгодно Украине, нежели ополченцам или России. С таким мнением выступили жители Нидерландов в Сети.

Голландцы отреагировали на статью местного издания HLN. Авторы материала подчеркивали, что судебное слушание в Нидерландах по трагедии 2014 года затягивается. Об этом сообщила «ПолитРоссия». Читатели HLN отреагировали на ситуацию и нападки Запада на Россию из-за дела об MH17.

«Проследив за ходом расследования со всеми его несоответствиями, я мало верю официальным выводам. Ракета могла быть выпущена, как украинцами, так и мятежниками. Первые были в этом заинтересованы в сто раз больше, чем вторые или Россия», — пояснил один из комментаторов.

Жители Нидерландов также раскрыли неудобную правду о причастности Киева к катастрофе MH17. Они указали на бездоказательность западной версии и назвали истинную причину катастрофы.

«Я думаю, что MH мог быть сбит украинским истребителем», — подчеркнул другой пользователь Сети.

Ранее голландский суд приобщил к делу данные российского концерна «Алмаз-Антей» о падении судна, передает телеканал «360». Специалисты выяснили, что число отверстий было бы гораздо меньшим, если бы ситуация развивалась согласно официальной версии.