Кабмин Татарстана подписал указ о введении системы QR-кодов в транспорте

С 22 ноября продажа билетов на автовокзалах Татарстана без предъявления QR-кода о вакцинации будет прекращена. Такое постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Вместо кода можно будет использовать медотвод от прививки, либо документ о перенесенном COVID-19, однако для тех жителей и гостей региона, кто так и не прошел курс вакцинации, возможность пользоваться городским, пригородным и межмуниципальным транспортом будет ограничена. Также будет приостановлено действие социальных проездных билетов для непривитых людей, старше 60 лет.

«Перевозчики не исключают того, что будут конфликтные ситуации. Они попросили министра внутренних дел Татарстана разработать алгоритм оперативного реагирования по районам города», — заявил председатель Ассоциации транспортных предприятий РТ Сергей Темляков.

Обеспечением QR-кодами тех, кто имеет противопоказание к вакцинации, будет заниматься минздрав республики.