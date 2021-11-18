Экс-футболист Вячеслав Малафеев заявил о желании развестись с женой

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев принял решение развестись с супругой Екатериной. Об этом футболист сообщил поклонникам в официальном Instagram-аккаунте.

Вячеслав Малафеев подчеркнул, что не намерен объяснять причину неожиданного расставания. Ранее спортсмен уже говорил о проблемах в семье и желании расторгнуть отношения с возлюбленной.

«Я подаю на развод! Не хочу никого обвинять или оправдывать, но так жить нельзя! На руинах счастье не построишь», — написал он.

Сама Екатерина Малафеева еще в прошлом месяце призналась, что не живет вместе с супругом. Девушка заявляла, что их брак нуждается в паузе. В настоящее время она проводит время в отпуске в компании другого мужчины.

Малафеев вступил в брак с Екатериной в декабре 2012 года. Свадебное торжество состоялось через год после трагической гибели в ДТП его первой супруги Марины. Во втором союзе у футболиста родился наследник Алекс.