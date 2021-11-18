От имени Европы. Амбиции Польши растворились на глазах из-за мигрантов на границе

Уверенность польских властей в том, что Варшава является защитницей всей Европы от потока беженцев, выглядит «смехотворно». В попытке диктовать Брюсселю свое видение ситуации Польша фактически осталась ни с чем. Об этом «Политике Сегодня» рассказал доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России, политолог-международник Кирилл Коктыш.

«Это говорит о провалившихся амбициях Польши навязывать свою политику Брюсселю и говорить от имени остальной Европы. Ее мечты о Речи Посполитой растворяются на глазах. Польша платит Брюсселю полтора миллиона евро в день за то, что ее законодательство не соответствует европейскому, она осуждается Ватиканом. Оказавшись под ударом, она, естественно, попыталась переломить ситуацию, взяв беженцев в заложники», — объяснил политолог.

Global Look Press / Damian Burzykowski/Keystone Press Agency

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава «защищает всю Европу» от массового наплыва мигрантов, которые стремятся попасть в ЕС через территорию Белоруссии. По его словам, если сейчас не удастся сдержать «тысячи» мигрантов, то в скором времени в Старый Свет устремятся уже «сотни тысяч» и «миллионы».

«Ситуация [на границе с Белоруссией] в настоящее время стабильная, но она становится все более опасной. Белоруссия использует мигрантов в качестве оружия. И их цели — Германия, Франция, Нидерланды. <…> Мы, поляки, полны решимости всеми средствами защитить нашу границу, восточную границу Европы, а также НАТО», — заверил Моравецкий в интервью Bild.

Для защиты от нелегалов польские власти готовы использовать любые инструменты — стены, заборы и электронные системы, которые немедленно сообщат «о любом вторжении», добавил польский премьер. Также он анонсировал скорое появление в регионе специального информационного центра для журналистов.

Global Look Press / Attila Husejnow

Кроме того, глава польского правительства раскритиковал миграционную политику врио канцлера Германии Ангелы Меркель. По его мнению, действия Берлина в 2015 году поставили под угрозу «суверенитет многих европейских государств».

«Я думаю, что политика пяти-шести лет назад не была адекватной политикой. Это <…> создало искусственный мультикультурализм. Это была опасная политика для Европы и для всего мира», — пришел к выводу Моравецкий.

В свою очередь Коктыш обратил внимание, что недавние телефонные переговоры президента Белоруссии Лукашенко и госпожи Меркель 17 ноября фактически доказали, что миграционный кризис можно благополучно разрешить и без участия Польши. Лидеры договорились обсудить проблему вместе с другими членами Евросоюза, а также определить круг лиц, которые немедленно вступят в диалог по этому вопросу при участии международных организаций.

«Польша мандата на озвучивание европейской позиции не получала. И в этом плане, конечно, для Варшавы получается все достаточно грустно. Польша понимает, что мимо нее проедут сейчас все поезда, и она как обычно останется ни с чем», — резюмировал Коктыш.

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Ранее Меркель обсудила с Моравецким происходящее на восточных границах ЕС. Лидеры договорились согласовывать действия в условиях нестабильной ситуации. Также врио канцлера ФРГ указала на полную солидарность с Польшей.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября, когда несколько тысяч нелегалов разбили лагерь и попытались штурмовать ограждения, чтобы через территорию Польши попасть в Германию. 16 ноября беженцы предприняли вторую попытку, начав бросать в польских военных камни и палки. В ответ Варшава применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.