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Политолог Рар объяснил, как борьба Киева против «СП–2» обернется против самой Украины

Ближнее зарубежье
Политолог Рар объяснил, как борьба Киева против «СП–2» обернется против самой Украины

Украина, продолжая непримиримую борьбу против запуска газопровода «Северный поток – 2», действует непродуманно и в результате совершает две серьезные ошибки.

Об этом в эфире политического ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия -1» рассказал немецкий политолог Александр Рар, по словам которого, первое, что нужно сделать Киеву, это смириться с тем, что «Северный поток – 2» начнет работать в любом случае – хотят этого на Украине. Или нет.

«Коллеги из Украины делают две большие ошибки, мне так кажется. Газопровод уже построен, его невозможно остановить. Не нужно такого ажиотажа вокруг этого вопроса», — отмечает эксперт.

Никакие юридические тонкости, даже требование найти для газопровода отдельного оператора, не станут препятствием для ввода «Северного потока – 2» в эксплуатацию. А мнение Украины по этому поводу не будет приниматься во внимание, особенно сейчас – в преддверии зимы, когда Европа остро нуждается в газе.

Политолог Рар объяснил, как борьба Киева против «СП–2» обернется против самой Украины
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«По немецкому законодательству маленький кусочек этой трубы, который будет идти не через международные воды, а через воды Германии, должен иметь другого хозяина. Но оператор Nord Stream со своими адвокатами выйдет из положения, найдет фирму, которая будет за это отвечать, — объяснил Александр Рар. — В Европе, да и на Украине предстоит очень холодная зима, это действительно так, к сожалению. Мне самому придется за этот газ платить, и я уже вижу, как подскочили цены».

Единственное, чего добьется Украина своими попытками остановить запуск российско-немецкого газопровода, она навредит сама себе и настроит против себя Германию, добавил политолог.

Берлин в ответ на действия Украины будет все активнее заставлять Киев самому отказаться от использования газа и перейти на «зеленую» энергетику». И если Киев на это согласится в нынешней ситуации, это станет его большой ошибкой.

Политолог Рар объяснил, как борьба Киева против «СП–2» обернется против самой Украины
pixabay.com  / 

«Новое правительство Германии будет требовать от Украины «зеленой сделки». Скажут: откажитесь от российского газа, мы его и так сколько нужно получаем. Вы переходите на ветряные генераторы, на солнечные батареи. И в этом немецкая политика будет очень жесткой и требовательной в отношении Украины», — заключил Рар.

Напомним, ранее эксперты, говоря о причинах энергетического кризиса, который осенью 2021 года испытывает Европа, сошлись во мнении, что к этому привели непродуманный и поспешный переход на использование возобновляемых источников энергии, а также решение не заполнять летом подземные газовые хранилища в ожидании более выгодной цены на топливо.

#украина #германия #газопровод #рар #северный поток-2