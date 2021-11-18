Политолог Рар объяснил, как борьба Киева против «СП–2» обернется против самой Украины

Украина, продолжая непримиримую борьбу против запуска газопровода «Северный поток – 2», действует непродуманно и в результате совершает две серьезные ошибки.

Об этом в эфире политического ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия -1» рассказал немецкий политолог Александр Рар, по словам которого, первое, что нужно сделать Киеву, это смириться с тем, что «Северный поток – 2» начнет работать в любом случае – хотят этого на Украине. Или нет.

«Коллеги из Украины делают две большие ошибки, мне так кажется. Газопровод уже построен, его невозможно остановить. Не нужно такого ажиотажа вокруг этого вопроса», — отмечает эксперт.

Никакие юридические тонкости, даже требование найти для газопровода отдельного оператора, не станут препятствием для ввода «Северного потока – 2» в эксплуатацию. А мнение Украины по этому поводу не будет приниматься во внимание, особенно сейчас – в преддверии зимы, когда Европа остро нуждается в газе.

Pr Scr youtube.com / Россия 24

«По немецкому законодательству маленький кусочек этой трубы, который будет идти не через международные воды, а через воды Германии, должен иметь другого хозяина. Но оператор Nord Stream со своими адвокатами выйдет из положения, найдет фирму, которая будет за это отвечать, — объяснил Александр Рар. — В Европе, да и на Украине предстоит очень холодная зима, это действительно так, к сожалению. Мне самому придется за этот газ платить, и я уже вижу, как подскочили цены».

Единственное, чего добьется Украина своими попытками остановить запуск российско-немецкого газопровода, она навредит сама себе и настроит против себя Германию, добавил политолог.

Берлин в ответ на действия Украины будет все активнее заставлять Киев самому отказаться от использования газа и перейти на «зеленую» энергетику». И если Киев на это согласится в нынешней ситуации, это станет его большой ошибкой.

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«Новое правительство Германии будет требовать от Украины «зеленой сделки». Скажут: откажитесь от российского газа, мы его и так сколько нужно получаем. Вы переходите на ветряные генераторы, на солнечные батареи. И в этом немецкая политика будет очень жесткой и требовательной в отношении Украины», — заключил Рар.

Напомним, ранее эксперты, говоря о причинах энергетического кризиса, который осенью 2021 года испытывает Европа, сошлись во мнении, что к этому привели непродуманный и поспешный переход на использование возобновляемых источников энергии, а также решение не заполнять летом подземные газовые хранилища в ожидании более выгодной цены на топливо.