Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 23 россиян и пяти украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский применил санкции в отношении 23 россиян и пяти украинцев. Об этом свидетельствует соответствующий указ.

Глава Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях. Зеленский подписал указ, который опубликован на сайте его офиса.

«Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года», — говорится в документе.

Речь идет о персональных специальных экономических и других ограничительных мерах в отношении 23 россиян и пяти украинцев.

Зеленский в начале ноября ввел новый пакет санкций против РФ. Президент Украины подписал четыре указа, текст которых опубликовал на сайте офиса главы государства.