Священнослужители в Ивановской области будут помогать ухаживать за больными COVID-19

Представители духовенства в Кинешме, расположенной в Ивановской области, будут ухаживать за пациентами с коронавирусом. Об этом заявил епископ Кинешемский и Палехский Иларион в ходе встречи с главным врачом Кинешемской ЦРБ Сергеем Аминодовым.

В рамках встречи епископ Иларион представил главному врачу священнослужителей, благословленных на окормление больных. Они будут оказывать поддержку медицинским работникам, ухаживая за пациентами с COVID-19.

Одним из наиболее эффективных способов формирования защиты от заражения коронавирусной инфекцией является вакцинация. В России данная процедура проводится бесплатно с применением препаратов отечественного производства, к числу которых относятся «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт», разработанная в Центре имени Н.Ф. Гамалеи.