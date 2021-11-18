Психолог Кичаев провел параллель между убийством лося Рашкиным и изменой супругов

По словам психолога Александра Кичаева, те объяснения, которые Рашкин дал касательно случившегося в лесу под Саратовом, в данном случае имеют сходства с оправданиями супругов после измены.

«Мне часто как психологу приходится разбирать семейные проблемы, классический вариант объяснения мужчины — жена плохая, а любовница была слишком красивая и соблазнительная, я не устоял и вот я жертва женского коварства. То же самое: все плохие, все подставили», — заявил психолог в беседе с РЕН ТВ.

Кичаев также заявил, что оскандалившийся депутат в ситуации с объяснением убийства дикого животного повел себя как беспринципный человек.

В четверг, 18 ноября, Валерий Рашкин признался, что застрелил лося в Саратовской области. По его словам, он перепутал лосиху с кабаном в условиях плохой видимости, используя специальное оборудование. Депутат отметил, что не намерен уклоняться от допросов и готов дать показания следствию.