Журналист Молинари ответил на совет Захаровой отапливать дом газетами La Repubblica

Главный редактор итальянской газеты La Repubblica Маурицио Молинари сообщил, что направил письмо официальному представителю Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, которая раскритиковала его статью о российской внешней политике.

Ранее Молинари опубликовал материал, в котором написал о связи миграционного кризиса на польско-белорусской границе с запуском газопровода «Северный поток — 2». Захарова раскритиковала журналиста, подчеркнув, что РФ никогда не подводит Италию в вопросах поставок топлива. Также она посоветовала главреду La Repubblica отапливать дом своими газетами, если у него есть какие-то претензии к Москве.

Как сообщает РИА Новости, Молинари не стал раскрывать содержание письма, адресованного представителю российского внешнеполитического ведомства.

«Если Захарова сочтет нужным, она его распространит», — сказал журналист.

Недавно дипломат призвала Великобританию отказаться от стремления ухудшить отношения с Россией. Так она отреагировала на слова главы британского МИД Элизабет Трасс, которая попросила страны ЕС объединиться в борьбе с «Северным потоком — 2».