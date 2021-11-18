Спортивный психолог оценил слова Валерия Карпина о возможном уходе из сборной России

Психолог Вадим Гущин прокомментировал высказывание наставника российской сборной Валерия Карпина, который допустил уход с занимаемого поста до стыковых матчей ЧМ-2022.

Вадим Гущин считает, что главный тренер сборной России Валерий Карпин хочет получить «внешнюю поддержку и одобрение» со стороны общественности, допуская уход из национальной команды до завершения его контракта с РФС. Об этом спортивный психолог рассказал в интервью изданию «Чемпионат».

«Карпин по стилю коммуникации в стрессовой ситуации — «плакатер». Смысл этого стиля: человек всячески пытается добиться внешней помощи и поддержки. Он даже готов взять на себя ответственность, готов рассказать вам все в мельчайших деталях о том, что происходило, что чувствовал, какие сомнения испытывал», — подчеркнул Гущин.

Карпин возглавил сборную России в июле, сменив на этому посту Станислава Черчесова. Контракт 52-летнего специалиста с РФС рассчитан до 31 марта 2022 года. Соглашение с Карпиным может быть продлено, если сборная России завоюет путевку на ЧМ в Катаре.