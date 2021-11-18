Депутаты Белгорода проголосуют за установку уже поставленного памятника Петру I

В горсовете Белгорода со дня на день пройдет голосование за установку памятника Петру I. Инициатива принадлежит местной прокуратуре, так как первый российский император не только прорубил «окно в Европу», но и был основателем ведомства, которому в этом году исполняется 300 лет. Об этом сообщило издание Bel.ru.

Проект решения уже опубликован на сайте местного самоуправления. Согласно документу, расходы на изготовление и содержание лягут на плечи городского бюджета.

И все вроде бы хорошо, да только бюст Петра Великого, за установку которого и собрались голосовать депутаты, уже украшает собой парк Южный. Проводил открытие областной прокурор Владимир Торговченков при поддержке губернатора Вячеслава Гладкова, а значит, мероприятие было более чем официальным.

ИА «Политика Сегодня» / Алиса Денисова

Местный депутат Игорь Цевменко уже прокомментировал на своей странице в соцсети сложившуюся ситуацию:

«Что именно не так: есть положение, которое регламентирует процесс увековечивания памяти выдающихся лиц и событий. Заканчивается процесс голосованием в горсовете, чего сделано не было».

Он добавил, что, по его мнению, власти просто сделали хорошую мину при плохой игре, так как 17 ноября Цевменко направил письмо на имя председателя горсовета Ольги Медведевой, где, в частности, поинтересовался, почему два новых памятника — Петру I и епископу Белгородскому Никодиму — были установлены в обход закона. Через сутки после обращения и появился скандальный проект решения об установке монумента. Народный избранник призвал власти быть последовательными и соблюдать законодательство.