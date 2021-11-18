Глава ЦБ Набиуллина подтвердила инфляционные ожидания на конец 2021 года

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор подтверждает свой прогноз по инфляции в стране на 2021-2022 годы. По ее словам, благодаря проводимой денежно-кредитной политике (ДКП) ее значения удастся снизить. Об этом пишет «Прайм».

По прогнозам Центробанка, инфляция в России в конце текущего года будет находиться на уровне 7,4-7,9%, а в 2022 году она замедлится до 4-4,5%, что станет следствием ДКБ.

«Мы на конец этого года даем такую большую развилку, поскольку могут быть разовые факторы, которые могут повлиять на инфляцию. Тем не менее, мы считаем, что этот прогноз обоснованный, инфляция в этом году будет в этих пределах», — отметила Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

Согласно октябрьскому прогнозу ЦБ, после 2022 года показатель инфляции будет находиться в районе целевых 4%. Таким образом, руководитель Банка России подтвердила прогноз регулятора.

Государство должно думать не о сдерживании инфляции, а о повышении доходов населения, заявил сенатор Иван Абрамов. По его словам, если россияне начнут зарабатывать на 20-30% больше, то инфляция в 5-7% покажется незначительной.