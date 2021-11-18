Следователи проверяют министра культуры Крыма, матерившуюся на совещании с Аксеновым

В отношении министра культуры Крыма Арины Новосельской проводятся следственные действия. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на своей странице «ВКонтакте».

Он не стал разглашать подробности, уточнив, что происходящее — часть системной работы по контролю за работой чиновников.

«Это часть системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней. Уверен, что правоохранительные органы во всем разберутся, выяснят все факты и обстоятельства и сделают выводы в соответствии с законом», — отметил Аксенов.

Между тем, некоторые крымские СМИ сообщают, что в здание регионального ГУ СК РФ в Симферополе доставили женщину, похожую на Арину Новосельскую. Она была в наручниках. Официального подтверждения информации пока нет.

Министр культуры Крыма прославилась на всю страну после того, как в марте 2021 года нецензурно выругалась во время правительственного совещания по видеосвязи. Как потом объяснила чиновница, она эмоционально отреагировала на неработающую технику. Новосельская принесла извинения.