Депутат Бурматов готовит жалобу в прокуратуру из-за тигренка на съемках «Голубого огонька»

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает, что живой тигренок не должен был участвовать в съемках новогодней программы. Депутат намерен направить жалобы в прокуратуру, Росприроднадзор и Россельхознадзор.

Представитель нижней палаты парламента заявил, что авторы «Голубого огонька» перепутали животное с театральным реквизитом. По его словам, инициируя проверку законности присутствия живого тигренка в студии, он отталкивается не только от правовой стороны вопроса, но и от этической. Парламентарий убежден, что напуганное живое существо не заслуживает такого отношения.

«Мы готовим запросы в надзорные ведомства. Совершенно точно это будет Росприроднадзор, поскольку речь идет о тигре. Возможно, (будет, — Прим. Ред.) прокуратура. Мы сейчас изучаем обстоятельства и возможные факты нарушения. Возможно, (обратимся — прим. Ред.) в Россельхознадзор», — пояснил Бурматов в беседе с телеканалом «360».

Депутат подчеркнул, что тигренок находился в недопустимых условиях. По его мнению, животному было явно дискомфортно. Кроме того, неизвестно, кто его хозяин и есть ли на маленького хищника соответствующие документы.

Днем ранее видеозаписью со съемок новогоднего шоу поделился телеведущий Андрей Малахов. Журналист опубликовал в своем Instagram видео, на кадрах которого был запечатлен конфузный инцидент с участием народного артиста Николая Баскова и тигренка. Автор поста рассчитывал рассмешить подписчиков, однако вызвал их критику и даже гнев. Многие пользователи сети в комментариях высказали мнение, что животное пережило большой стресс из-за «издевательства» людей.