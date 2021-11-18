Транспортная реформа в Петербурге приведет к сокращению маршрутов и введению QR-кодов

Власти Санкт-Петербурга планируют провести реформу общественного транспорта весной 2022 года. В ее рамках будет введена система QR-кодов, которые будут наноситься на одноразовые билеты.

Транспортная реформа также предполагает сокращение маршрутов общественного транспорта в Северной столице. Всего подлежат закрытию 238 автобусных маршрутов, 222 из которых относятся к числу коммерческих. В беседе с Федеральным агентством новостей жительница Петербурга Ольга отметила, что реформа может создать неудобства.

«Думаю, скоро придется ездить с несколькими пересадками. И дело не в цене вопроса, у меня пенсионная льгота, а в том, что мне с больными ногами довольно трудно дается «бег с препятствиями» от остановки к остановке. Так что лично я от появления новых автобусов мало что выиграю», — рассказала она.

QR-коды планируют ввести в апреле 2022 года. Целью данного нововведения является облегчение жизни горожан, пользующихся несколькими видами транспорта. В частности такие коды позволят совершить одну пересадку в течение часа. Тем не менее эксперты считают, что этого времени может быть недостаточно для пересадки, а само введение системы в первое время будет вызывать неразбериху.