Песков заявил, что президент России сам сообщит о прохождении ревакцинации от COVID-19

Президент России Владимир Путин сам сообщит о прохождении ревакцинации против коронавирусной инфекции, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Путин объявит о предполагаемой дате ревакцинации. Об этом он рассказал в рамках общения с журналистами в четверг, 18 ноября.

«Он сообщит об этом, когда примет решение», — подчеркнул Песков.

Как ранее сообщалось, президент России Владимир Путин вакцинировался препаратом «Спутник V». Первый компонент вакцины главе государства поставили 23 марта, вторую прививку он получил 14 апреля.

Медики напоминают, что вакцинация является самым эффективным инструментом в борьбе с коронавирусом. В России для этого используются четыре отечественные вакцины: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «Ковивак».