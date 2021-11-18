Песков объявил о подготовке визита Путина в Индию

Визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Индию готовится, точные даты мероприятия озвучат позже, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Соответствующим заявлением он поделился, отвечая на данные индийских СМИ о том, что Путина лично ждут 6 декабря на переговорах с премьер-министром страны.

«Действительно, на повестке дня есть подготовка визита президента Путина в Индию. Мы анонс сделаем своевременно официальный и сообщим вам точные даты», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков рассказал, что президент России не ведет социальные сети на фоне нехватки времени. По словам пресс-секретаря главы государства, российский лидер также против того, чтобы кто-то вел социальные сети за него.