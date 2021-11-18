В Кремле исключили возможность ведения «гибридных войн» со стороны России

Ведение «гибридных войн» со стороны Москвы абсолютно исключено. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал статью издания The Telegraph о «ведущейся Россией гибридной войне». По словам Пескова, Европе стоит перестать считать Москву виновницей всех бед.

«Никаких гибридных войн Россия не ведет, мы это абсолютно исключаем», — констатировал пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.

Песков также призвал Европу опомниться и обратиться к первоисточникам тех проблем, который сейчас ее «душат».

Британские журналисты ранее выпустили скандальную публикацию. В статье говорится о якобы гибридной войне, которую ведет Россия.