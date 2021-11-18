Старейшины свидетелей Иеговы стали фигурантами уголовного дела об экстремизме в Астрахани

Следственный комитет Астраханской области завел уголовное дело в отношении руководителей религиозной организации свидетели Иеговы1 (деятельность религиозной организации признана экстремистской и запрещена на территории России).

Местные жители подозреваются в организации экстремистской деятельности. Мужчины, которые являлись «старейшинами», были взяты под стражу.

«По версии следствия, в период с весны 2018 года по настоящее время подозреваемые, являясь "старейшинами" и фактическими руководителями религиозной организации свидетели Иеговы на территории Ахтубинского района и города Знаменска Астраханской области, продолжили организовывать собрания, заведомо зная о запрете ее деятельности в соответствии с решением Верховного суда Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по региону.

Сообщается, что подозреваемые пропагандировали преимущества религиозного учения среди населения. Они занимались распространением экстремистской литературы, вербовали местных жителей и собирали денежные средства под видом пожертвований.

1 Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации