Экс-замминистра иностранных дел России Лосюков скончался после тяжелой болезни

Бывший замминистра внешнеполитического ведомства РФ Александр Прохорович Лосюков умер на 79-м году жизни после тяжелой болезни.

О смерти Лосюкова сообщили в Twitter-аккаунте МИД России.

«Мы получили трагическую весть... На 79-м году жизни после тяжелой болезни скончался чрезвычайный и полномочный посол в отставке Александр Прохорович Лосюков. Важная часть дипломатической деятельности Александра Прохоровича связана с Японией. Скорбим, помним», — прокооментировали представители ведомства.

Свою карьеру в МИД России Лосюков начал строить в 1968 году. В 1992-м дипломат был послом России в Новой Зеландии, а также в Западном Самоа, королевстве Тонга и на Островах Кука. Лосюков с 1993 по 1997 годы являлся послом в Австралийском союзе и в Республике Фиджи. Также с 1999 по 2000 годы он был генеральным секретарем МИД России. С 2000 по 2004 годы — замминистра иностранных дел РФ. С 2004 по 2006 — послом РФ в Японии, а после возращения — заместителем главы МИР РФ.