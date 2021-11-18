Депутат Миронов предложил снять неприкосновенность со всех парламентариев в Госдуме

Партия «Справедливая Россия — За правду» предлагает лишить неприкосновенности всех депутатов Госдумы. Об этом заявил лидер политсилы Сергей Миронов.

Депутат прокомментировал скандал вокруг члена КПРФ Валерия Рашкина. По его словам, обвинение против парламентария является справедливым. В программе партии есть пункт о снятии неприкосновенности как института со всех депутатов органов законодательной власти, отметил Миронов.

«Это вообще не нужно», — подчеркнул политик.

Парламентарий назвал инцидент с Рашкиным браконьерством и заявил, что нет причин не поддержать представление генпрокуратуры.

Депутат Госдумы от КПРФ ранее признался в убийстве лося на охоте в Саратовской области. Следственный комитет контролирует дело Рашкина.