Спасшие певицу МакSим врачи окажут помощь лежащей в коме липчанке Диане Евсюковой

Многодетную липчанку Диану Евсюкову, которая сейчас находится в коме под аппаратом ИВЛ из-за коронавирусной инфекции, будут лечить врачи Московской городской клинической больницы №52. Именно они ранее спасли певицу Марину Максимову, более известную как МакSим. Об этом сообщило издание LipetskMedia.

Диана Евсюкова попала в реанимацию с COVID-19 почти месяц назад, 22 октября. Ее муж Сергей неоднократно обращался к властям региона с просьбой перевезти супругу в Москву для оказания необходимой помощи, однако ее признали нетранспортабельной.

«Медики ежедневно проводили консилиумы с привлечением специалистов реаниматологов, пульмонологов, инфекционистов. Консультировались с клиническим центром первого медицинского университета им И.М. Сеченова. <...> Пациентка признана нетранспортабельной. Перевозить ее в Москву по просьбе родственников опасно для жизни Дианы», — ответила замглавы регионального минздрава Оксана Фатеева.

Она добавила, что женщина не была вакцинирована, а сам дельта-штамм коронавируса действует слишком непредсказуемо, чем и были вызваны осложнения при оказании медицинской помощи.

В больницу, где сейчас находится женщина, были приглашены сотрудники московской ГКБ №52. Текущие методы лечения также были одобрены столичными специалистами.