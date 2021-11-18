Власти Тайваня официально открыли свое представительство в Литве

Работа представительства Тайваня в Литве официально стартовала в четверг, 18 ноября. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, отвечающего за внешние связи.

Тайвань открыл в Вильнюсе свое представительство. Ожидается, что это отметит новый и многообещающий курс диалога между двумя странами.

«Тайвань и Литва имеют огромный потенциал для сотрудничества в различных отраслях, таких как полупроводники, лазер, финтех и многие другие», — говорится в заявлении.

Вильнюс в конце октября принял тайваньскую делегацию по содействию экономических, торговых и инвестиционных связей с Литвой. Отмечается, что визит прошел успешно.

Китай неоднократно заявлял о нарушении Литвой политических обязательств, которые страна дала при установлении дипломатических отношений. В Пекине подчеркивали, что ответственность за ухудшение двусторонних отношений полностью лежит на Вильнюсе.