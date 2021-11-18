Москвичам пообещали рекордный со времен Сталина мокрый снегопад

Москву ожидает сильнейший за последние 73 года мокрый снегопад. Как рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец РИА Новости, непогода обрушится на столицу в субботу, 20 ноября.

Ожидается, что за сутки выпадет до четверти нормы осадков для ноября: высота снежного покрова составит до семи сантиметров. По прогнозам синоптика, этот снег уже не растает до марта.

«Кстати, начнется преждевременное — на неделю раньше положенного по климату — формирование устойчивого снежного покрова, который, по всей видимости, продержится до весны», — отметил эксперт.

Снегопад будет сопровождаться штормовым ветром — его скорость составит 18–23 метра в секунду. Также в субботу ожидается так называемая «барическая пропасть»: атмосферное давление резко упадет с 736 до 716 миллиметров ртутного столба. Метеочувствительные люди могут почувствовать недомогание.