Путин намерен обсудить с президентом Узбекистана Мирзиеевым ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин и его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиеев на личной встрече затронут ситуацию в Афганистане. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Переговоры запланированы на 19 ноября. Шавкат Мирзиеев прибудет в российскую столицу с рабочим визитом. На встрече с президентом Путиным он обсудит тему Афганистана, подчеркнули в Кремле.

«Предполагается обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-узбекских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество, а также актуальную международную и региональную проблематику, включая ситуацию в Афганистане», — гласит сообщение пресс-службы.

Ранее президент Узбекистана принял участие в церемонии инаугурации, передает телеканал «360». Политический лидер принес присягу и вступил в должность, подчеркивает издание.