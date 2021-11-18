Политолог Носович назвал Тихановскую аргументом литовской оппозиции против власти

Шеф-редактор RuBaltic.ru, политолог Александр Носович прокомментировал ситуацию с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. По словам эксперта, западный проект с ее участием ожидает скорое завершение.

Политолог выступил на фоне заявления председателя партии «Порядок и справедливость» Ремигиюса Жемайтайтиса в Сейме Литвы. Депутат раскритиковал объем средств, которые власти выделяют на содержание домохозяйки. Тихановская живет на деньги Вильнюса и ничего не дает взамен, пояснил парламентарий. Его слова приводит «ПолитЭксперт».

Носович предрек крах «Проекта Тихановская» на фоне финансового скандала в Литве. Эксперт уверен, что местная оппозиция может использовать экс-кандидата в президенты для противостояния руководству страны.

«Поскольку в Литве дело идет к внутриполитическому конфликту — там расколота политическая элита, — Тихановская станет одним из аргументов против власти в этом конфликте», — пояснил политолог.

Если власть в стране сменится, то домохозяйке придется тяжело. Светлана Тихановская будет вынуждена искать новую страну для политической интеграции, заключил Носович.

Ранее белорусские правоохранители завели новое уголовное дело против экс-кандидата в президенты. Тихановскую и ее соратника Павла Латушко подозревают в своевольном присвоении власти в республике, передает телеканал «360».