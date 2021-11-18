Крепкая охота. Признание Рашкина ставит точку в «лосином деле»

В «лосином деле» одиозного депутата от КПРФ Валерия Рашкина забрезжил свет истины. К взволнованной общественности и прессе обратился сам строитель коммунизма: в 17-минутной исповеди соратник Геннадия Зюганова рассказал «всю правду» о той мрачной ночи, когда его вместе с приятелем (и по совместительству бизнесменом) Александром Гношевым застали посреди лесополосы в Саратовской области с разделанной тушей парнокопытного.

Рашкин подтвердил, что действительно произвел два роковых выстрела в обитателя леса, но то, что это был лось, депутат Госдумы, по собственному откровению, не знал. Прежде чем излить душу в горькой правде, Рашкин обратился к зрителям с тревожной политической аналитикой.

«Как вы все знаете, социально-экономическая и общественно-политическая ситуация в нашей стране деградирует уже много лет подряд, — развел руками коммунист. — Мы с вами боремся. Каждый, как может, пытается исправить ситуацию участием в выборах и акциях протеста. Своим напряжением эта длительная борьба сказывается и на здоровье, и на состоянии всех, кто находил и находят в себе силы бороться и сопротивляться».

Чему сопротивлялся Валерий Рашкин холодной ночью 29 октября в лесу с охотничьим карабином в руках, зрителям не сообщили. По одной из версий правоохранителей, борьба была с последствиями алкогольного опьянения, но и здесь представитель КПРФ подал свою правду. Рашкин заявил, что не выпил ни капли горячительных напитков в ту ночь, а отчетливое алкогольное «амбре» слышалось со стороны Гношева.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Глядя в бинокль с тепловизором, парламентарий видел вовсе не лося, а «какое-то животное», стоящее полубоком с опущенной в высокую траву головой. Решение об убийстве пришло в голову Рашкина незамедлительно.

Основной посыл видео краток: Рашкин открытым текстом сообщил, что «стал жертвой стечения обстоятельств», а во всем случившемся, по сути, обвинил саратовского фермера Владимира Матросова, по приглашению которого он и прилетел на несанкционированную охоту. Местный предприниматель якобы заверил коммуниста, что разрешение на отстрел животных есть.

Свою изначальную версию о том, что тушу лося он «нашел», Рашкин объяснил тем, что не хотел «кого-то случайно подставить».

Из Госдумы в тюрьму

Видеообращение под названием «Мне нечего бояться и скрывать от общества» Рашкин опубликовал спустя несколько часов после того, как Госдума получила от генпрокурора РФ Игоря Краснова запрос на лишение оскандалившегося политика депутатской неприкосновенности.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Чтобы обсудить этот вопрос, члены нижней палаты парламента даже собрались на экстренное заседание в среду (заседания Госдумы проводятся по вторникам и четвергам), однако никаких подробностей встречи на момент публикации материала нет.

В отношении последователя идей Владимира Ленина уже возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ («Незаконная охота»), но юрист компании Urvista Глеб Подъяблонский не торопится с выводами. Эксперт рассуждает, что подробности дела пока скрыты от общественности и СМИ. Любая деталь (вроде просроченной лицензии на охотничий карабин) может ощутимо повлиять на ход дела.

«Пока очень мало информации. Я не располагаю сведениями о том, легальное ли у него было оружие, были ли у него при себе документы на оружие, охотился ли он на особо охраняемой природной территории или нет, во сколько оценили ущерб. Наказание может быть от штрафа в 500 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы. Плюс лишение права занимать определенные должности, в том числе государственные, и заниматься определенной деятельностью, в том числе политической», — объяснил Подъяблонский.

К слову, депутатской неприкосновенности Валерия Рашкина могут лишить как раз для того, чтобы вести против него полноценное разбирательство. Статус народного избранника не предполагает, что его обладатель может оказаться на скамье подсудимых.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Обратный эффект

КПРФ, несмотря на внутренний раскол, пока стоит за Рашкина горой. Однопартийцы во главе с бессменным лидером Геннадием Зюгановым придерживаются тактики «мести»: коммунисты искренне считают, что появление лося на злополучной лесной поляне срежиссировали политические оппоненты из «Единой России».

«Просто сводят счеты с партией [КПРФ], которая набрала много голосов», — предположил Зюганов в эфире радио «Комсомольская правда».

В беседе с журналистами Зюганов назвал дело Рашкина «расправой» и обратил внимание, что КПРФ «категорически против» преследования незаконной охоты. «Политику партии» поддержал и глава пресс-службы фракции Александр Ющенко:

«Мы считаем, что это политический процесс, окрашенный темнотой леса и всякими животными интерпретациями. <…> Задача стоит придать максимальный медийный шум, снять неприкосновенность громко, казнить прямо вот на площади».

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Судьбу любителя охоты Госдума будет решать 25 ноября, при этом председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин допустил, что слово дадут и самом Рашкину. Впрочем, былой неприкосновенности ему больше не видать, убежден политолог Илья Гращенков. Единороссы и подопечные Владимира Жириновского «задавят» коммунистов голосами, после чего запрос генпрокуратуры будет удовлетворен.

Однако эксперт усомнился в том, что Рашкина ждет тюрьма или отстранение от законотворчества. Более того, снижения рейтингов КПРФ на этом фоне ожидать также не приходится.

«Неприкосновенность снимут. За это проголосует большинство из "ЕР" и ЛДПР. Однако удара по КПРФ это не нанесет, скорее наоборот – рейтинги вырастут. <…> Сажать его [Рашкина] вряд ли станут, возможно даже в Госдуме оставят. Но вот предметом торга станет его дальнейшая деятельность. Если он будет несговорчив, вполне могут пойти по второй части статьи (группой лиц по сговору) и тогда – вплоть до 5 лет лишения свободы. Если договорятся, то останется в Госдуме до 2026 года, но сильно снизив свою протестную активность», — пишет Гращенков.

К тому же соратники по партии могут повлиять на Рашкина и сделать его «посговорчивее», ведь даже Зюганов, порой активно конфликтующий с единомышленником, сейчас стоит на его стороне. Сам Валерий Федорович, судя по всему, просто «сдался», пишут Telegram-аналитики, и его видеопризнание – прямое тому доказательство.

Политологи уже вовсю обсуждают личность нового лидера «оппозиции в оппозиции». На место Рашкина, который вот-вот лишится неприкосновенности (как, может, и депутатского мандата), прочат экономиста Михаила Делягина.