Крепкая охота. Признание Рашкина ставит точку в «лосином деле»

В «лосином деле» одиозного депутата от КПРФ Валерия Рашкина забрезжил свет истины. К взволнованной общественности и прессе обратился сам строитель коммунизма: в 17-минутной исповеди соратник Геннадия Зюганова рассказал «всю правду» о той мрачной ночи, когда его вместе с приятелем (и по совместительству бизнесменом) Александром Гношевым застали посреди лесополосы в Саратовской области с разделанной тушей парнокопытного.
Рашкин подтвердил, что действительно произвел два роковых выстрела в обитателя леса, но то, что это был лось, депутат Госдумы, по собственному откровению, не знал. Прежде чем излить душу в горькой правде, Рашкин обратился к зрителям с тревожной политической аналитикой.
«Как вы все знаете, социально-экономическая и общественно-политическая ситуация в нашей стране деградирует уже много лет подряд, — развел руками коммунист. — Мы с вами боремся. Каждый, как может, пытается исправить ситуацию участием в выборах и акциях протеста. Своим напряжением эта длительная борьба сказывается и на здоровье, и на состоянии всех, кто находил и находят в себе силы бороться и сопротивляться».
Чему сопротивлялся Валерий Рашкин холодной ночью 29 октября в лесу с охотничьим карабином в руках, зрителям не сообщили. По одной из версий правоохранителей, борьба была с последствиями алкогольного опьянения, но и здесь представитель КПРФ подал свою правду. Рашкин заявил, что не выпил ни капли горячительных напитков в ту ночь, а отчетливое алкогольное «амбре» слышалось со стороны Гношева.
Глядя в бинокль с тепловизором, парламентарий видел вовсе не лося, а «какое-то животное», стоящее полубоком с опущенной в высокую траву головой. Решение об убийстве пришло в голову Рашкина незамедлительно.
Основной посыл видео краток: Рашкин открытым текстом сообщил, что «стал жертвой стечения обстоятельств», а во всем случившемся, по сути, обвинил саратовского фермера Владимира Матросова, по приглашению которого он и прилетел на несанкционированную охоту. Местный предприниматель якобы заверил коммуниста, что разрешение на отстрел животных есть.
Свою изначальную версию о том, что тушу лося он «нашел», Рашкин объяснил тем, что не хотел «кого-то случайно подставить».
Из Госдумы в тюрьму
Видеообращение под названием «Мне нечего бояться и скрывать от общества» Рашкин опубликовал спустя несколько часов после того, как Госдума получила от генпрокурора РФ Игоря Краснова запрос на лишение оскандалившегося политика депутатской неприкосновенности.
Чтобы обсудить этот вопрос, члены нижней палаты парламента даже собрались на экстренное заседание в среду (заседания Госдумы проводятся по вторникам и четвергам), однако никаких подробностей встречи на момент публикации материала нет.
В отношении последователя идей Владимира Ленина уже возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ («Незаконная охота»), но юрист компании Urvista Глеб Подъяблонский не торопится с выводами. Эксперт рассуждает, что подробности дела пока скрыты от общественности и СМИ. Любая деталь (вроде просроченной лицензии на охотничий карабин) может ощутимо повлиять на ход дела.
«Пока очень мало информации. Я не располагаю сведениями о том, легальное ли у него было оружие, были ли у него при себе документы на оружие, охотился ли он на особо охраняемой природной территории или нет, во сколько оценили ущерб. Наказание может быть от штрафа в 500 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы. Плюс лишение права занимать определенные должности, в том числе государственные, и заниматься определенной деятельностью, в том числе политической», — объяснил Подъяблонский.
К слову, депутатской неприкосновенности Валерия Рашкина могут лишить как раз для того, чтобы вести против него полноценное разбирательство. Статус народного избранника не предполагает, что его обладатель может оказаться на скамье подсудимых.
Обратный эффект
КПРФ, несмотря на внутренний раскол, пока стоит за Рашкина горой. Однопартийцы во главе с бессменным лидером Геннадием Зюгановым придерживаются тактики «мести»: коммунисты искренне считают, что появление лося на злополучной лесной поляне срежиссировали политические оппоненты из «Единой России».
«Просто сводят счеты с партией [КПРФ], которая набрала много голосов», — предположил Зюганов в эфире радио «Комсомольская правда».
В беседе с журналистами Зюганов назвал дело Рашкина «расправой» и обратил внимание, что КПРФ «категорически против» преследования незаконной охоты. «Политику партии» поддержал и глава пресс-службы фракции Александр Ющенко:
«Мы считаем, что это политический процесс, окрашенный темнотой леса и всякими животными интерпретациями. <…> Задача стоит придать максимальный медийный шум, снять неприкосновенность громко, казнить прямо вот на площади».
Судьбу любителя охоты Госдума будет решать 25 ноября, при этом председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин допустил, что слово дадут и самом Рашкину. Впрочем, былой неприкосновенности ему больше не видать, убежден политолог Илья Гращенков. Единороссы и подопечные Владимира Жириновского «задавят» коммунистов голосами, после чего запрос генпрокуратуры будет удовлетворен.
Однако эксперт усомнился в том, что Рашкина ждет тюрьма или отстранение от законотворчества. Более того, снижения рейтингов КПРФ на этом фоне ожидать также не приходится.
«Неприкосновенность снимут. За это проголосует большинство из "ЕР" и ЛДПР. Однако удара по КПРФ это не нанесет, скорее наоборот – рейтинги вырастут. <…> Сажать его [Рашкина] вряд ли станут, возможно даже в Госдуме оставят. Но вот предметом торга станет его дальнейшая деятельность. Если он будет несговорчив, вполне могут пойти по второй части статьи (группой лиц по сговору) и тогда – вплоть до 5 лет лишения свободы. Если договорятся, то останется в Госдуме до 2026 года, но сильно снизив свою протестную активность», — пишет Гращенков.
К тому же соратники по партии могут повлиять на Рашкина и сделать его «посговорчивее», ведь даже Зюганов, порой активно конфликтующий с единомышленником, сейчас стоит на его стороне. Сам Валерий Федорович, судя по всему, просто «сдался», пишут Telegram-аналитики, и его видеопризнание – прямое тому доказательство.
Политологи уже вовсю обсуждают личность нового лидера «оппозиции в оппозиции». На место Рашкина, который вот-вот лишится неприкосновенности (как, может, и депутатского мандата), прочат экономиста Михаила Делягина.