Заслуженный летчик РФ Попов: истребитель F-35 стал одним из главных провалов в авиастроении США

Производство истребителя пятого поколения F-35 стало одним из самых больших провалов в истории авиастроения США. Самолет поставляется на экспорт, поэтому подводит не только американских, но и заграничных летчиков.

Конфуз с производством F-35 произошел из-за растраты миллиардов долларов в ходе конструирования заведомо провального истребителя. Таким мнением с «ПолитЭкспертом» поделился заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов.

«F-35 — самый дорогой истребитель в мире на сегодняшний день и самый, мягко говоря, капризный», — отметил он.

Наполовину исправные истребители были поставлены в другие страны, включая Великобританию, где недавно потерпел крушение палубный F-35 Lighting II. Пилоту удалось катапультироваться и вернуться на борт британского авианосца Queen Elizabeth.

По словам Попова, в США уже поняли свою ошибку с одним из самых провальных истребителей. Американцы поторопились и собрали слишком большую серию F-35, из которой лишь 25-30% пребывают в боеготовности. Остальные самолеты находятся или в ремонте, или в режиме консервации, или проходят модернизацию, резюмировал заслуженный летчик РФ Попов.