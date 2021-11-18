Доминирующий в России вариант дельта-штамма COVID-19 получил официальное название

Разновидность штамма «Дельта» вируса SARS-CoV-2, которая доминирует в России и соседних странах, получила официальное наименование AY.122.

Впервые эту разновидность выявили в Словакии в январе 2021 года. Однако в конце мая она проявилась и в России. Так, к осени доля AY.122 составляла уже более 80% от загруженных в публичную базу GISAID геномов из образцов от российских пациентов.

Также AY.122 получил распространение в Казахстане, на Украине, в Турции и Финляндии. Кроме того, этот вариант был обнаружен в Израиле, где из него была выделена отдельная подлиния AY.122.1, передает РИА Новости.

Как ранее сообщалось, ученые Института молекулярной биологии РАН разработали высокоэффективный препарат, обезвреживающий коронавирус. Он также эффективен против «Дельта» и «Гамма» штаммов, передает телеканал «360».