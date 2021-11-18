Боролись с COVID — получился ГУЛАГ. «Красные» регионы ударили по пандемии репрессиями

Немногим более ста лет назад из уст новых хозяев России звучал знаменитый лозунг «земля — крестьянам», который цинично предварил всеобщую коллективизацию. На заре «нового дивного мира» его строители — коммунисты — показали, что ничем не отличаются от большинства политиков в плане последовательности и честности. Минул век, а ничего в России не изменилось, намекнули на этой неделе ряд telegram-каналов и региональных СМИ.

Незадолго до выборов в Госдуму опытный депутат от партии КПРФ Нина Останина достала из рукава заезженный риторический жупел — фашистов. Мол, российские власти до того заигрались в ограничительные меры на фоне пандемии COVID-19, что почти уподобились известному несостоявшемуся австрийскому художнику и его приспешникам.

«Давайте мы все все-таки действительно не допустим того, чтобы Москва стала электронным концлагерем. Не допустим того, чтобы власть и дальше издевалась над нами и лишала нас всех прав <…> Давайте не дадим ни одного голоса тем, кто загоняет нас сегодня в электронный концлагерь», — стоя под красными флагами, призывала Останина москвичей.

Предвыборные страсти улеглись, чего не скажешь о коварном китайском вирусе. Парадоксально, но КПРФ, представителям которой уже не надо бороться за голоса антиваксеров, судя по всему, электронный концлагерь не так уж и страшен. С таким предположением отчасти можно согласиться, если взглянуть на ограничительные меры в Орловской, Ульяновской областях и Республике Хакасия.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Все три региона роднит партийная принадлежность их руководителей. Ульяновская область под началом новоиспеченного руководителя с красным партбилетом Игоря Русских лишила выбора сотрудников отдельных сфер: медикам, к примеру, дали месяц на то, чтобы поставить два компонента вакцины. Орловская область и ее руководитель Андрей Клычков, кажется, входят во вкус, пополняя список мест, куда не пустят без QR-кода. Один из самых юных представителей российского губернаторского корпуса, 33-летний Валентин Коновалов и вовсе переплюнул старших коллег тем, что ввел в Хакасии комендантский час.

Впрочем, пугаться возрождения традиций ГУЛАГа в отдельно взятых субъектах РФ преждевременно. Президент Центра развития региональной политики, политолог Илья Гращенков в беседе с «ПС» допустил, что красное трио управленцев держится в общероссийском тренде борьбы с коронавирусом.

«Хакасия довольно немногочисленный регион в Сибири, поэтому то, что Коновалов там вводит какие-то комендантские часы и прочее как раз может быть продиктовано тем, что жесткие меры не слишком уронят экономику, которая там все-таки во многом завязана на промышленности, но позволят быстро решить проблему», — говорит эксперт.

Что касается Орловской области, то по мнению собеседника «ПС», относительная близость к российской столице подталкивает Клычкова перенять неоднозначный опыт с введением QR-кодов. В целом Гращенков скептически отнесся к мнению о том, что в России существует некая коммунистическая модель жестких антиковидных ограничений.

«На уровне Госдумы коммунисты как раз выступают против ограничений, QR-кодов и прочего, — обратил внимание эксперт. — То что губернаторы компенсируют протест своих коллег большей жесткостью именно в сети вертикали власти, наверное, говорит о том, что просто не хотят скатиться под огонь критики о том, что все коммунисты в конечном итоге бойкотируют систему борьбы с COVID».

Сегрегацией общества и нарушением конституционных прав граждан в интервью Би-би-си назвал нашумевшие правительственные законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах член президиума ЦК КПРФ Сергей Обухов. Выражая позицию партии по предстоящему голосованию, он раскритиковал власть за нежелание вести диалог с обществом и усомнился в эффективности «кьюаркодизации» населения.

Правительство Архангельской области /

Представителю красных сил вторил лидер другой политической силы, которую также принято считать оппозицией. Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов фактически повторил тезис о разделении людей на «белых» и «черных», чем чревата, по его мнению, трансформация упомянутых законопроектов в законы РФ.

Его сопартиец Александр Бурков, возглавляющий Омскую область, на введение QR-кодов не решился, однако нашел им альтернативу. Гражданам разрешили посещать культурные учреждения по отрицательному ПЦР-тесту, сделанному не более трех дней назад. Статистика, увы, говорит о том, что коронавирус пока не собирается покидать Омск.