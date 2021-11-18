Охотинспектор выразил сомнение в том, что Рашкин перепутал лося с кабаном

Внештатный охотинспектор Камчатского края Владимир Шаблий выразил сомнения по поводу того, что депутат Государственной думы от партии КПРФ Валерий Рашкин спутал во время охоты лося с кабаном.

Эксперт считает, что сложно спутать двухметрового лося и кабана.

«У кабана-то ножки короткие, а вот у лося их длина до полутора метров достигает. Вообще у настоящих охотников принято: не уверен — не стреляй. Потому что на шорох стрелять — это в человека», — заявил Шаблий.

Не так давно сообщалось, что депутат признался в убийстве лося, который был впоследствии обнаружен в багажнике его автомобиля. Соответствующее видео Рашкин разместил на своем YouTube-канале. Депутат от партии КПРФ приехал в Саратовскую область, чтобы отдохнуть. Рашкин сообщил следствию, что его друзья дезинформировали его, так как сказали, что у них есть разрешение на отстрел парнокопытных.