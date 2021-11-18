Зюганов не видит причин лишать Рашкина неприкосновенности из-за убитого лося

Уголовное дело в отношении депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина является спланированной местью партии, которая набрала на прошедших выборах много голосов. Такое заявление сделал лидер фракции коммунистов Геннадий Зюганов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Политик отметил, что в истории о незаконно убитом лосе много невыясненных обстоятельств.

«Меня в данном случае интересует только правда — что было на самом деле? Его друзья пригласили на охоту. Он на эту охоту 20 лет ходил, к своим друзьям. Обычно, если тебя приглашают на охоту — тебе первая лицензия, вторая, третья, четвертая. Я абсолютно уверен, что они брали эту лицензию. Куда она пропала?» — поинтересовался глава КПРФ.

Он добавил, что не видит никаких оснований лишать Рашкина депутатской неприкосновенности. Более того, по словам Зюганова, внутри партии также проходит собственное расследование. Ответственным его проведение был назначен руководитель комитета по борьбе против политических репрессий, депутат Юрий Синельщиков.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Напомним, 29 октября автомобиль Lada Largus, на котором передвигался Валерий Рашкин, был остановлен, а сам народный избранник задержан сотрудниками правоохранительных органов Саратовской области. В багажнике зарегистрированного на местное отделение партии транспортного средства была обнаружена туша лося.

Сначала парламентарий отрицал свою причастность к убийству животного, однако позднее все-таки признал вину. По словам коммуниста, он отправился с друзьями на охоту. Там, согласно версии самого Рашкина, его ввели в заблуждение сначала товарищами по увлечению — они сказали, что все необходимые документы и разрешения имеются — а потом и сам лось, который показался Рашкину похожим на кабана. Все остальное, по словам депутат, просто провокация недоброжелателей.