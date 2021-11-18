Глава националистической партии Бахчели подарил Эрдогану карту «тюркского мира» с Сибирью

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил карту «тюркского мира», в которую включили значительную часть территории России.

Карту лидеру вручил глава националистической Партии национального движения Девлет Бахчели. Фотография момента передачи карты опубликована в Twitter партии. По версии Бахчели, в «тюркский мир» входят южные территории России, а также Восточная Сибирь.

Кроме того, на карте оказались Балканы, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, часть территорий Монголии и Ирана.

Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. pic.twitter.com/OOLtsXsRFj — MHP (@MHP_Bilgi) November 17, 2021

Прокомментировал ли Эрдоган карту, не сообщается.

В феврале 2021 года турецкий государственный телеканал TRT1 показан карту с прогнозом расширения сферы влияния Турции. В частности, в прогнозе предполагалось, что к 2050 году Турция расширит сферу своего влияния на «Балканы, Северную Африку, Ближний Восток, Закавказье, Среднюю Азию, а также часть России».