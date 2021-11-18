Падение похожего на метеорит объекта заметили жители Казани, Ижевска и Перми

Жители Ижевска, Йошкар-Олы, Перми и Казани стали свидетелями падения светящегося объекта, больше напоминающего метеорит.

Соответствующий видеоролик появился в Telegram-канале РИА Новости. По словам одного из очевидцев, сначала можно было подумать, что кто-то запустил сигнальную ракету.

«Думал, кто-то сигнальную ракету запустил на соседней улице», — написал он в социальных сетях.

Как сообщили специалисты Московского планетария, сейчас наступил пик метеорного потока Леониды. В результате в ночь с 17 на 18 ноября произошел максимум активности метеорного потока. Леониды — это очень яркие и быстрые белые метеоры, влетающие в атмосферу Земли со скоростью около 70 километров в секунду.