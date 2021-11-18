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Нелегалы на границе Польши могут остаться в Белоруссии из-за предстоящих заморозков

Политика
/ Обновлено: 18 ноября 2021 11:11
Нелегалы на границе Польши могут остаться в Белоруссии из-за предстоящих заморозков

Некоторые мигранты заявили о желании остановиться в Белоруссии. Решение обусловлено предстоящими заморозками в регионе.

На границах Евросоюза разгорелся кризис, так как тысячи беженцев стремятся попасть в ЕС. По информации РИА Новости, часть нелегалов испугана грядущим похолоданием и просит остаться в Белоруссии.

«Прошел дождь. Он не был сильным, но все, вдруг, начали говорить, что случись что-то более опасное. Что делать? Мы ждем новостей, слышали о переговорах. Что дальше?» — поделился переживанием Мохаммад.

Ранее президент республики Александр Лукашенко сообщил о сдерживании поставок оружия для мигрантов, передает телеканал «360». Глава государства отметил, что его главная задача заключается в предотвращении столкновений.

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