Нелегалы на границе Польши могут остаться в Белоруссии из-за предстоящих заморозков

Некоторые мигранты заявили о желании остановиться в Белоруссии. Решение обусловлено предстоящими заморозками в регионе.

На границах Евросоюза разгорелся кризис, так как тысячи беженцев стремятся попасть в ЕС. По информации РИА Новости, часть нелегалов испугана грядущим похолоданием и просит остаться в Белоруссии.

«Прошел дождь. Он не был сильным, но все, вдруг, начали говорить, что случись что-то более опасное. Что делать? Мы ждем новостей, слышали о переговорах. Что дальше?» — поделился переживанием Мохаммад.

Ранее президент республики Александр Лукашенко сообщил о сдерживании поставок оружия для мигрантов, передает телеканал «360». Глава государства отметил, что его главная задача заключается в предотвращении столкновений.