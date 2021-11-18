Костя Цзю заявил, что его сын полностью контролировал бой с японцем Такеши Иноуэ

Отец Тима Цзю прокомментировал победу 27-летнего австралийского боксера в поединке с Такеши Иноуэ из Японии.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю считает, что его сын владел преимуществом на протяжении большей части поединка с Такеши Иноуэ, который состоялся накануне в Австралии. Об этом чемпион мира 1991 года среди любителей рассказал в эфире телеканала «Матч ТВ».

«У меня были такие соперники, которые называются кирпичная стена. Ты ничего не можешь сделать. План на поединок? Советовал не торопиться, но Тим взял контроль с первого раунда и не давал шансов. Японец медленнее, но таким удары бывают сложнее», — отметил Цзю.

Победа стала для Цзю-младшего 20-й в 20 боях на профессиональном ринге. Австралийский боксер является официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе.