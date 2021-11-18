Неожиданная реакция Китая на учения НАТО в Черном море удивила аналитиков Baijiahao

Китайское правительство продемонстрировало несвойственную для себя реакцию на военно-морские маневры стран Североатлантического альянса в Черном море. Об этом сообщили аналитики из КНР.

Обозреватели китайского издания Baijiahao в своем материале пишут, что отношения между Россией и НАТО в последнее время накалены как никогда. Как передает «ПолитРоссия», причиной стала небывалая активность Альянса в Черноморском регионе, куда в частности недавно вошли сразу несколько кораблей ВМС США со стратегическим оружием.

«США все чаще протягивают свои руки к Черному морю, оказывая сильное давление на Россию», — отмечают эксперты.

Обеспокоенность в связи с действиями западных военных кораблей вблизи российских границ высказал и президент РФ Владимир Путин. При этом он подчеркнул, что Москва не собирается нагнетать и без того сложную ситуацию в акватории, поэтому откажется от проведения незапланированных маневров собственного флота.

В то же время с неожиданной реакцией на учения НАТО выступило руководство Китая. Аналитики указывают, что глава МИД КНР Ван И раскритиковал проведение военно-морских маневров, направленных против других стран. Его слова сильно удивили авторов Baijiahao, ведь обычно Пекин сохраняет публичный нейтралитет в вопросах, которые не касаются его напрямую. Они предположили, что это связано с риском эскалации в Черноморском регионе глобального военного конфликта, в чем Китай совершенно не заинтересован.