Один из подозреваемых в убийстве президента Гаити скончался от последствий COVID-19

Жильбер Драгон, подозреваемый в убийстве главы государства Гаити Жовенеля Моиза, скончался от коронавируса.

По данным местного издания Haiti24, подозреваемый находился под стражей, когда почувствовал резкое ухудшение самочувствия. Мужчину с признаками затрудненного дыхания доставили в больницу. В среду Драгон умер от коронавирусной инфекции. Смерть задержанного подтвердил представитель местной полиции Пьер Рене Франсуа.

Ранее сообщалось, что силовики задержали в аэропорту Стамбула возможного убийцу президента Гаити. Мужчина прибыл в Стамбул из США транзитным рейсом. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у злоумышленника три паспорта: гаитянский, иорданский и палестинский.