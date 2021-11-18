В комитете Госдумы по соцполитике поддержали идею выплат детям медиков

Практику дополнительных выплат медикам, которые работают с коронавирусными больными, нужно продолжать. Об этом заявила челн комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя предложение о материальной поддержке детей медработников.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов направил письмо вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой организовать выплаты в размере одного федерального МРОТ несовершеннолетним детям врачей, работающих в «красных зонах».

Светлана Бессараб отметила, что сегодня медики получают из федерального бюджета специальные надбавки к зарплате, но эту практику нужно продолжать.

«Это, конечно, катастрофа, когда ребёнок растет, зная, что мама хоть и выполняет очень важную сегодня работу, но она далеко. Поэтому было бы здорово также предусмотреть путевки, например, оздоровительного отдыха для деток медицинских работников. Выделить средства из бюджета и на следующий каникулярный период дать возможность мамам вместе с детьми отдохнуть, чтобы таким образом поправить и здоровье, и эмоциональное состояние в семье», — цитирует депутата RT.